خالد عبد الغفار: مرفق الإسعاف المصري يشهد اهتمامًا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مرفق الإسعاف المصري يشهد اهتمامًا غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، مشيرًا إلى أن التطوير الحالي لمرفق الإسعاف لم يحدث مثله خلال الـ123 عامًا الماضية منذ تأسيسه.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته في احتفالية مرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف المصري، أن الهيئة باتت اليوم تضم سيارات إسعاف على أعلى مستوى، منتشرة في كل محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع الطوارئ والخدمات الطبية العاجلة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين في جميع أنحاء مصر.

وأوضح وزير الصحة أن مرفق الإسعاف المصري لم يعد مجرد سيارات طوارئ، بل أصبح واجهة متحركة في شوارع مصر، تتواكب مع التطورات العالمية، مؤكدًا أن هناك جهودًا كبيرة لزيادة أسطول سيارات الإسعاف، فضلًا عن تطوير الطرق منذ عام 2014 لتيسير سرعة استجابة سيارات الإسعاف والوصول إلى أماكن الحوادث في أسرع وقت ممكن.

وكشف خالد عبد الغفار عن إطلاق تطبيق جديد عبر الهاتف المحمول لخدمات الإسعاف، يتيح للمواطنين طلب المساعدة الطبية بشكل مباشر وسريع، سواء للخدمات الطارئة أو غير الطارئة، مشيرًا إلى أن التطبيق يمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين، ويعزز سرعة استجابة فرق الإسعاف في مختلف المحافظات.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الاحتفالية، حيث قام بافتتاح المبنى الجديد لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة 6 أكتوبر، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير المرافق الطبية والإسعافية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.