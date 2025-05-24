نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مرفق الإسعاف المصري ويفتتح المبنى الجديد بمدينة 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مقر احتفالية مرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف المصري، حيث شهد عرضًا لفيلم تسجيلي يوثق مسيرة هذا المرفق العريق وما قدمه من خدمات طبية عاجلة عبر العقود الماضية.

وعقب العرض، قام رئيس الوزراء بافتتاح المبنى الجديد لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة 6 أكتوبر، في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير المنظومة الصحية والإسعافية، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متطورة وسريعة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

كما سلم رئيس الوزراء خلال زيارته عددًا من وحدات مشروع "سكن لكل المصريين" للمستفيدين بمدينة أكتوبر الجديدة، مؤكدًا استمرار الدولة في جهودها لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.