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أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية مرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف المصري، والتي نظمتها هيئة الإسعاف المصرية بمقرها بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث افتتح رئيس الوزراء المبنى الجديد لهيئة الإسعاف المصرية في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإسعاف والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رئيس هيئة الإسعاف المصرية: نفخر بتاريخ عريق ومنظومة إسعافية مواكبة للعالمية

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، عن فخره واعتزازه بتاريخ مرفق الإسعاف المصري، الذي يمتد لأكثر من قرن من الزمان في تقديم خدمة نبيلة تهدف إلى إنقاذ الأرواح، مؤكدًا أن منظومة الإسعاف المصرية قد شهدت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في جميع مجالاتها، بما يتواكب مع أحدث المعايير والتطورات العالمية في مجال الخدمات الطبية الطارئة.

وأوضح رئيس هيئة الإسعاف أن عدد سيارات الإسعاف وصل إلى 3264 سيارة مجهزة بأحدث المعدات، ويعمل عليها أكثر من 13 ألف مسعف وسائق، يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أن فرق الإسعاف المصرية لم تكن بمعزل عن الأحداث الإقليمية والعالمية، حيث سارعوا لتقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية.