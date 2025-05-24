الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان

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أحمد جودة - القاهرة - الحملة تستمر حتى عيد الأضحى المبارك وتستهدف التوعية وتيسير إجراءات تسجيل المواطنين بالمنظومة

وفد من قيادات الهيئة يتفقد منافذ الحملة ويستمع لعدد من المستفيدين ويشيد بنسب الاقبال على التسجيل

المدير التنفيذي للهيئة: فرق الحملة تنتشر في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة يوميا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً

الحملة تشهد إطلاق مبادرات لتثقيف المواطنين بأهمية التأمين الصحي الشامل ودوره الحيوي في تطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة

أطلقت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حملة توعية بمحافظة أسوان تحت شعار «تأمين شامل.. لجيل آمن»، التي تستمر على مدار 30 يوما، من 10 مايو الجاري وحتى عيد الاضحي المبارك، وتهدف الحملة إلى تيسير إجراءات تسجيل المواطنين داخل المنظومة، وتقديم التوعية اللازمة بشأن حجم ونوعية الخدمات الطبية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الجديد الذي سيطبق في المحافظة الأول من يوليو المقبل، بالإضافة لشرح آليات الاستفادة من المنظومة، مع التأكيد على أهمية تحديث بيانات أفراد الأسرة لضمان حصولهم على كافة الخدمات المتاحة.

وأكدت الهيئة، أنها تحرص على مواصلة التنسيق بين كافة الجهات، ولا سيما مع الاهتمام الملحوظ من القيادة السياسية والتنفيذية من أجل الوصول لأعلى مستوى من الجاهزية داخل الصروح الطبية بالمحافظة لتؤدي خدماتها المتنوعة للمواطنين بالشكل المطلوب، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، المقرر انطلاقها في الأول من يوليو المقبل.

وقام وفد من قيادات الهيئة، بتفقد منافذ الحملة والاستماع لعدد من المترددين للاستفادة من الخدمات المقدمة، وضم الوفد كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، والدكتورة رحاب عبد الوهاب مدير فرع الهيئة بالأقصر.

وأشاد وفد الهيئة بدرجة الوعي لدى المواطن الأسواني وحرصه على الاستفادة من الخدمات المقدمة، وهو ما نعكس على نسب التسجيل المتزايدة في المنظومة قبيل انطلاق التطبيق الفعلي، كما تفقد فريق الهيئة جهود العاملين بإدارة المستفيدين والمنافذ ودورهم في توعية المواطنين بالمنظومة وذلك من خلال تواجدهم الميداني بكافة مدن المحافظة في هذه الحملة والمستمرة حتى نهاية فترة عيد الأضحي المبارك.

وأشارت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن فرق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن»، تنتشر في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، يوميا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً، بما يساهم في تسهيل عملية التسجيل والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحديث البيانات والتعريف بمزايا المنظومة.

وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة، أن الحملة تشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على التسجيل في المنظومة الجديدة، حيث شهد الأيام الماضية تحركات ميدانية ملموسة في عدد من الميادين الرئيسية بالمحافظة وتقديم خدمات تخصصية متنوعة، كما تم تسجيل وتحديث بيانات نحو أكثر من ستة آلاف ملف عائلي لقرابة 18 ألف فرد، بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا على المترددين.

وأشارت، أنه تم توزيع عدد 33 ألف منشور توعوي للتعريف بالمنظومة ومزايا التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى التوعية بأهداف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والدور التي تقوم به من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، حيث يتم توعية الجمهور بالمبادرات التي تقوم بها الهيئة في هذا الصدد مثل حملة «من حقك تختار» وكذا سعي الهيئة للتوسع في إشراك مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، حرصا على تقديم كافة الخدمات بأعلى جودة لجميع المواطنين.

وأشار اللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأفرع بالهيئة، أن فعاليات الحملة شهدت تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية حول الصحة العامة وسبل الوقاية من الأمراض، بقيادة الفريق الطبي للحملة الذي يضم نخبة من الأطباء المتخصصين، فضلا عن إطلاق مبادرات لتثقيف المواطنين بأهمية التأمين الصحي الشامل ودوره الحيوي في تطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وأضاف، أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، والمقرر في الأول من يوليو المقبل، وفقًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.