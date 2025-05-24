رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسى الجديد لهيئة الإسعاف المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 12:36 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال حضوره الاحتفالية المقامة بالمقر بمناسبة مرور ١٢٣ عاما على إطلاق خدمة الاسعاف في مصر.

وقام رئيس الوزراء بجولة بالمقر، واستعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس ادارة هيئة الاسعاف المصرية، مكونات المقر الجديد وتجهيزاته الحديثة، التي تدعم قدرات مرفق الإسعاف بشكل فاعل، الى جانب الخدمات الجديدة التي يتم اطلاقها تزامنا مع الافتتاح.