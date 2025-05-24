رئيس الوزراء: إنشاء مركز استقبال مكالمات مزود بأحدث تكنولوجيا الاتصالات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 12:36 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم إنشاء مركز استقبال مكالمات بسعة 186 مقعدًا مزودًا بأحدث تكنولوجيا الاتصالات.

كما أشار إلى تدشين الإسعافات البحرية لأول مرة تم تصنيعها داخل مصر لتقديم الخدمة على السواحل، وتدشين خدمة الموبايل التي بدأت بالفعل بمحافظة بورسعيد عن طريق حواسب داخل سيارات الإسعاف، وتدشين تطبيق الهواتف المحمولة لطلب الخدمة في 13 محافظة، جاء ذلك خلال احتفالية مرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر.