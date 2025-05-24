مصطفى مدبولي: تدشين خدمات الإسعاف البحرى بقوة 3 لنشات لأول مرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 12:36 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بالمنظومة الصحية ومن ثم تطوير هيئة الإسعاف المصرية .

ولفت إلى أن مرفق الإسعاف المصرى كان دوما رمزا للتضحية والإنسانية وحمل على عاتقه رسالة نبيلة.

وقال رئيس الوزراء خلال حضوره احتفالية مرفق الإسعاف المصرى بمرور 123 عاما على تأسيسه، ويفتتح مبنى هيئة الإسعاف الجديد بـ6 أكتوبر: نجدد العهد بمواصلة تجديد منظومة الإسعاف لتكون جاهزة في كل وقت .

وأكد على تدشين تطبيق الهاتف المحمول اسعفنى وتدشين خدمات الإسعاف البحرى لأول مرة بالجمهورية بقوة 3 لنشات بحرية لتقديم خدماتها على السواحل المصرية من أصل 6 لنشات جار تجهيزها ، وتدشين خدمة التوجيه الإلكترونى لسيارات الإسعاف والتى بدأت بالفعل في محافظة بورسعيد والسادس من أكتوبر

وحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، احتفالية مرفق الإسعاف المصرى بمرور 123 عاما على تأسيسه، ويفتتح مبنى هيئة الإسعاف الجديد بـ6 أكتوبر.

كما يسلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحدات "سكن لكل المصريين" لعدد من المستفيدين، بمدينة أكتوبر الجديدة.



ويتفقد رئيس الوزراء عددا من مشروعات مدينتى الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة.