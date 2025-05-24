نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح خراف وأبقار حية للأضاحي بأسعار تنافسية في الشوادر والمجمعات الاستهلاكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن بدء طرح الخراف والأبقار الحية للأضاحي بعدد من الشوادر المنتشرة في المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك بأسعار مناسبة.

وأكدت الوزارة أن أسعار الأضاحي جاءت على النحو التالي:

الخراف الحية: 225 جنيهًا للكيلوجرام القائم.

الأبقار الحية: 190 جنيهًا للكيلوجرام القائم.

توجيهات الوزير لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب توفير منتجات السلع الغذائية الأساسية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من الأسواق الخارجية، لتخفيف العبء عن المواطنين.

خطط موسعة لضمان وفرة الأضاحي واللحوم

أوضح الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الوزارة خصصت عددًا من الشوادر لبيع الأضاحي الحية بأسعار تنافسية، مع زيادة ضخ كميات كبيرة من: