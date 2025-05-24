ضبط مدير شركة إلحاق العمالة بالخارج غير مرخصة لقيامه بالنصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 11:42 صباحاً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخص مقيم بمحافظة الفيوم بالنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج، والكائنة بدائرة مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم ، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل الشركة على (صور لجوازات وتأشيرات سفر - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة – جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد النشاط الإجرامى للشركة").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.