احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 11:42 صباحاً - في إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى:

500 شكوى وبلاغ تعامل معها فريق التدخل السريع في شهر أبريل، تنوعت ما بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتوزيع بطاطين وواجبات غذائية وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتصدرت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحيرة قائمة التدخلات.

وصل إجمالي الشكاوى والبلاغات التي تعامل معها الفريق منذ انطلاق برنامج كبار وأطفال بلا مأوى عام 2014 إلى نحو 37 ألف شكوى وبلاغ.

يعمل فريق التدخل السريع من خلال أذرعه على المستوى المحلى وهم موظفين حكوميين إخصائيين اجتماعيين ونفسيين وعددهم ١٥٤عضوًا سيدات ورجال تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج تنفيذ التدخلات اللازمة وحل المشكلات السريعة.

يتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة "16439" والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528" أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.