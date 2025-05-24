وزير الري يلتقي عددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 10:41 صباحاً -

التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى سيادته بكل النائب عبد الله الشيخ ، و النائب كمال الشافعي ، و النائب عادل عامر ، و النائب محمد جنيدي أعضاء مجلس النواب ، و النائب خالد مصطفي عضو مجلس الشيوخ ، وتناول اللقاء تدارس عدد من الطلبات المقدمة من السادة النواب .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء السادة النواب بشكل دورى للتعرف على مقترحات سيادتهم والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة ، مشيراً لأهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لتعزيز التواصل بين أجهزة الدولة والمواطنين وصولاً لتحقيق التعامل الفعال مع التحديات المختلفة التي تواجه قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد الدكتور سويلم على الدور الهام للسادة النواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلى روابط مستخدمى المياه للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والإلتزام بتطبيق مناوبات الرى وتطهير المساقى الخصوصية وزراعة الأرز فقط فى المساحات المصرح لها بذلك .

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلب المقدم لتطهير مصرف البلبيسي في منطقة القلج بالقليوبية ، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة (هيئة الصرف) بسرعة المعاينة على الطبيعة وتطهير المصرف بشكل عاجل .

وتم مناقشة الطلب المقدم بخصوص إستغلال أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة بني سويف لإقامة مشروعات نفع عام ، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذا الطلب طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك .