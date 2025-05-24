وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد ملفات التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 10:41 صباحاً - بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عدداً من ملفات التعاون المشترك المتعلقة بدعم مزارعي المحافظة وتعزيز مشروعات الإنتاج الزراعي بها.

تناول اللقاء جهود تنمية فرص الاستثمار الزراعي في المحافظة، والاستفادة المثلى من الإمكانات الزراعية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني و تحقيق الامن الغذائي.

وناقش الجانبان سبل تعظيم الإنتاج الزراعي بالمحافظة من خلال تطبيق البحوث الزراعية، ونقل التوصيات الفنية والممارسات الحديثة إلى المزارعين، إلى جانب التركيز على مشروعات التصنيع الزراعي للمنتجات الاستراتيجية والحقلية التي تزدهر في أراضي المحافظة، بهدف تحقيق قيمة مضافة.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى جهود التوسع في زراعة النخيل، في إطار خطة الدولة للتوسع الزراعي ودعم إنتاج التمور كمحصول استراتيجي واقتصادي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشملت موضوعات التعاون المشترك: تكثيف الحملات الإرشادية و القوافل البيطرية لزيادة الخدمات المقدمة للمزارعين والمربين في المحافظة، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني لهم، بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.

