البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 10:41 صباحاً - يترأس، الآن، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي من كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لوضع حجر أساس الكنيسة، ويأتي ذلك بمشاركة عدد من أحبار وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قد استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب من كنيسة القيامة المجيدة والقديس مار مرقس الرسول بشيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين جاءوا إلى مصر الأسبوع الماضي، برفقة الأب القس چورچ قلدس كاهن الكنيسة، لتقديم خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بمناطق مختلفة.

وأعرب قداسته عن سعادته بحماس الشباب واستعدادهم للخدمة، كما حرص على التعرف على توقعاتهم بشأن ما سيقدمونه من خدمات، وكذلك انطباعاتهم عن الأماكن الأثرية التي زاروها وكذلك بعض المعالم الكنسية التي مروا بها حتى الآن. وفي الختام أهداهم بعض الهدايا التذكارية وباسبور مكتب HIGH.