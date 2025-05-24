عاجل- رئيس الوزراء يشارك في احتفالية مرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف المصري

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يفتتح مبنى هيئة الإسعاف الجديد بـ6 أكتوبر ويسلم وحدات "سكن لكل المصريين" للمستفيدين

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، في احتفالية مرفق الإسعاف المصري بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيسه، والتي تُقام بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية، مبنى هيئة الإسعاف الجديد بمدينة 6 أكتوبر، والذي يأتي في إطار خطة تطوير المرافق والمنشآت الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الطوارئ والإسعاف على مستوى الجمهورية، وتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة عالية.

مدبولي يسلم وحدات "سكن لكل المصريين" لمستفيدين بمدينة أكتوبر الجديدة

وفي سياق متصل، يقوم الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" لعدد من المستفيدين بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي الدخل، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية التي تتبناها الحكومة.

جولة تفقدية لمشروعات الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة

كما يتفقد رئيس مجلس الوزراء عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، وذلك في إطار متابعته الميدانية لمعدلات الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والإسكان والمرافق، والتأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.