نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة شديدة الحرارة تضرب مصر اليوم السبت 24 مايو.. و"الأرصاد" تحذر من اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد، اليوم السبت 24 مايو 2025، موجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم أنحاء الجمهورية، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية. ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على مختلف المناطق، بينما يكون مائلًا للحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات للمواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

نشاط رياح يثير الرمال والأتربة واضطراب في حركة الملاحة البحرية

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى توقعات بنشاط الرياح اليوم على بعض المناطق، خاصة جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على الطرق المكشوفة، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة في هذه المناطق.

كما حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 60 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الملاحة والصيد في تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم السبت في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة.

الإسكندرية: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة.

مرسى مطروح: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة.

أسوان: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة.

توصيات وتحذيرات للمواطنين

وفي ضوء هذه الأجواء شديدة الحرارة، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

كما يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المكشوفة، بسبب احتمالية تأثير الرمال والأتربة المثارة على مستوى الرؤية الأفقية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بشأن الملاحة البحرية لضمان السلامة.