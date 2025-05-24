مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: لعبت مصر دورا رئيسيا فى تيسير الاستجابة الإنسانية لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 12:33 صباحاً - أكد السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر لعبت دورا رئيسيا فى تيسير الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة منذ عام 2023.

وشدد السفير أسامة عبدالخالق، فى كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولى المخصصة (حول فلسطين)، مساء اليوم الجمعة، على ضرورة أن تكون هناك تدخلات سريعة وعملية من أجل توفير الدعم المالى للمساعدة الإنسانية والتعافى المبكر والتصدى للوضع الكارثى الراهن فى قطاع غزة والتحديات فى الضفة الغربية، وضمان امتثال الآليات الإنسانية بالقانون الإنسانى الدولي.

وقال إن مصر والمملكة المتحدة، بصفتهما الرئيسين المشاركين لهذا الفريق، يعبران عن استعدادهما الكامل للعمل مع كل الأطراف والشركاء.

وجدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، التأكيد على الاحتياج من الرؤساء المشاركين للمجموعات الأخرى المساعدة فى اتخاذ تدابير والتزامات عملية وملموسة من أجل تحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحل الدولتين.

وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن سقوط 53,822 شهيدا، و122,382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.