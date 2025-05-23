نتيجة القصف الإسرائيلى.. طبيبة أطفال فلسطينية تستقبل أطفالها الـ7 أشلاء متفحمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 11:29 مساءً - استقبلت آلاء النجار طبيبة أطفال فلسطينية في مستشفى ناصر بقطاع غزة أطفالها السبعة أشلاء متفحمين نتيجة القصف الاسرائيلي الغاشم، واثنين آخرين من العائلة، ونشرت مستشفى ناصر على صفحتها أسماء الأطفال.

1- يحيى حمدي النجار

2- ركان حمدي النجار

3- رسلان حمدي النجار

4- جبران حمدي النجار

5- إيف حمدي النجار

6- ريفان حمدي النجار

7- سيدين حمدي النجار

مستفى ناصر

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 66 في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الجمعة، في حين قال جيش الاحتلال، إنه اعترض صاروخا أطلق من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقد أفادت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت 60 شهيدا و185 مصابا خلال 24 ساعة.

وكشفت الوزارة، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 53 ألفا و822 شهيدا، إضافة إلى 122 ألفا و382 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد 8، منهم 7 أطفال، إلى جانب إصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في قيزان النجار جنوبي خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف الدفاع المدني، أن نحو 50 شخصا، بين شهيد ومفقود، لا يزالون تحت أنقاض مبنى قصفته إسرائيل في جباليا البلد الليلة الماضية.

في هذه الأثناء، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة، استهدفت مقار تابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في منطقة أنصار، غربي مدينة غزة.