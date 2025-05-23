"التضامن الاجتماعي" تبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية

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أحمد جودة - القاهرة - بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية، وذلك خلال اجتماع مشترك ضم أعضاء مجلس أمناء المؤسسة ومسؤولي الصندوق.

وحضر اللقاء من جانب المؤسسة كل من الدكتورة نيفين الطاهري، رئيسة مجلس الأمناء، والأستاذة عفت الشوكي، الرئيسة المشاركة، إلى جانب عضوات المجلس نيرمين الطاهري، منى جلال، وهنى صبري، بالإضافة إلى الأستاذة منى مأمون، مديرة البرامج بالمؤسسة. ومن جانب الوزارة، حضرت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة.

وناقش الاجتماع فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والبيئي، في ظل سعي مؤسسة دلتا لتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحلية. كما استعرض مجلس أمناء المؤسسة رؤيتها في بناء "سلسلة القيمة المجتمعية"، الهادفة إلى تعظيم الأثر المجتمعي من خلال ربط مختلف مراحل الدورة الزراعية، وتفعيل العمل التعاوني ورأس المال المجتمعي، مع التركيز على دعم الشباب والنساء.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الريفية، بما يسهم في تمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا.

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