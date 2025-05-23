نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور قيادات تنفيذية ودينية.. تخريج 100 متعافٍ جديد من الإدمان بمركز العزيمة بالغردقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعلاج، وتأهيل مرضى الإدمان بمدينة الغردقة، احتفالية لتخريج 100 متعافٍ جديد، بعد تلقيهم خدمات العلاج والتأهيل مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

حضر الفعاليات الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم، إلى جانب قيادات دينية من وزارة الأوقاف والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وسلّم الدكتور عثمان شهادات التخرج للمتعافين، مشيدًا بإصرارهم على استكمال رحلة التعافي، مؤكدًا: "سنظل في دعمكم حتى بعد العلاج، ولن نتخلى عنكم".

ويعد مركز العزيمة بالغردقة واحدًا من بين ثلاثة مراكز تم افتتاحها بتوجيه من رئيس الجمهورية في محافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح، ضمن توسع صندوق مكافحة الإدمان في خدماته، ليصل عدد المراكز العلاجية إلى 34 مركزًا موزعة على 19 محافظة، بالتعاون مع الخط الساخن 16023.

وتفقد "عثمان" ومرافقوه منشآت المركز، والتي تضم مساحات خضراء وقاعات للتأهيل النفسي وفصولًا لمحو الأمية وصالات رياضية، بالإضافة إلى ورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرفًا يحتاجها سوق العمل، ضمن برنامج "العلاج بالعمل". ويستهدف المركز تقديم خدماته لنحو 3000 مريض سنويًا من أبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

ويحرص الصندوق من خلال مراكز العزيمة على مواصلة دعم المتعافين عبر برنامج "تعافى"، الذي يقدم جلسات علاجية وتأهيلية تركز على اكتساب المهارات الحياتية اللازمة، وتعزيز الثقافة العلاجية، وتوفير الرعاية اللاحقة، والدعم النفسي، وإعادة الدمج المجتمعي، لضمان استمرارية التعافي ومنع الانتكاسة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإدمان، تضع التعافي والدمج المجتمعي في مقدمة أولوياتها، بدعم مستمر من القيادة السياسية.

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