الأهلي يهزم الزمالك 31-28 ويتوج بلقب الكؤوس الأفريقية لليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 09:32 مساءً -

توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس الكؤوس الأفريقية بالفوز علي الزمالك بنتيجة 31-28 في النسخة رقم 41 التي يستضيفها النادي الأهلي علي صالة الأمير عبد الله الفيصل .

انتهي الشوط الأول بنتيجة 15-14 لصالح الأهلي في مباراة شهدت تفوق ملحوظ لكلا من ، عبد الرحمن حميد و عبدالرحمن فيصل و عمر كاستيلو .

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي النهائي بالفوز علي نظيره الترجي التونسي بنتيجة 30-22 بنصف النهائي،بينما تأهل الأهلي بالفوز علي درب سلطان المغربي بنتيجة 36-23 .

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول الزمالك بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز علي وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18 .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.

وكان تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي .

تأهل الاهلى إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18 .

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر ، بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى نصف نهائى السوبر الأفريقى.