خسارة سيدات الأهلي أمام بترو أتليتكو في نهائي الكؤوس الأفريقية لليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 06:30 مساءً - خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 29-18 في نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية، ليكتفي الأهلي بتحقيق الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة.

وتعد هذه البطولة الثانية التى يخسرها سيدات يد الأهلى امام بترو اتلتيتكو، حيث سبق وخسر أمام الفريق الأنجولى منذ أيام قليلة كأس السوبر الأفريقي بنتيجة 25-14.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلي النهائي بالفوز علي نظيره جمعية الساحل التونسي بنتيجة 22-20 في نصف النهائي.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 36-25 في إطار ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية.

و حقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلي نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته ، بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى نهائي السوبر ، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.