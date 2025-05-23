نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بكامل التسليم لحكمة الله والرضا بقضائه سبحانه ينعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السيد عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق.

وإذ يتقدم الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وأهله ومحبيه، فإنه يدعو الله الرحمن الرحيم أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.