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وزير الأوقاف يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه

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وزير الأوقاف يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه

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أحمد جودة - القاهرة - بكامل التسليم لحكمة الله والرضا بقضائه سبحانه ينعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السيد عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق.

وإذ يتقدم الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وأهله ومحبيه، فإنه يدعو الله الرحمن الرحيم أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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