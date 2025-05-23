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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط للشارع خلال حملة مكبرة في حي الدقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نفذ حي الدقي، صباح اليوم الجمعة، حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات.
وذلك في ضوء توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة للحفاظ على الانضباط العام.
وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، حيث شملت إزالة الإشغالات من الباعة الجائلين، ومراجعة تراخيص الأكشاك والتأكد من التزامها بالمساحات المحددة لها، وذلك في إطار جهود الحي لإعادة الانضباط للشارع وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر وتوقيع غرامات على المخالفين، في خطوة تهدف إلى فرض النظام والتصدي للمخالفات بشكل حاسم، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.
وأكد رئيس حي الدقي أن الحملات مستمرة بشكل يومي لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.