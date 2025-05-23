المحكمة الرياضية قد تصدر قرارها فى شكوى بيراميدز قبل 28 مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 05:34 مساءً - كشف مصادر مطلعة أن المحكمة الرياضية الدولية قد تصدر قرارها فى الشق المستعجل لشكوى بيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك قبل يوم 28 مايو الجارى، وهو موعد حسم درع الدورى حيث يخوض الأهلى وبيراميدز مباراتهما الأخيرة بالدورى.

أوضحت المصادر أن المحكمة الرياضية طلبت المستندات من كل الأطراف وهى اتحاد الكرة ورابطة الأندية والأهلى والزمالك وستفصل فيها في الشق المستعجل قبل 28 مايو الجارى بنسبة كبيرة.

وطلب بيراميدز فى شكواه تجميد اعلان بطل الدوري لحين الفصل في الشكوى كما طالب أيضًا بتطبيق قرار الرابطة الذي صدر يوم 15 مارس، بخصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بنهاية الموسم، وتم تغييره لاحقًا.

ويُنتظر أن تقدم الأطراف المعنية ردودها وتوضيحاتها للمحكمة الرياضية في الفترة المقبلة، مما قد يحدد مسار الأزمة ويؤثر على مستقبل بعض القرارات المتعلقة بالمنافسات المحلية.

ولا تزال أزمة مباراة القمة تلقي بظلالها على الساحة الرياضية، بعد لجوء الزمالك وبيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية، لحسم الجدل في هذه القضية، لعدم القبول بالحكم الصادر من رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس الماضي باعتبار الأهلي مهزوما وعدم خصم 3 نقاط جديدة، وهو القرار الذي اعتمدته لجنة التظلمات، واعتبرت أن قرار الرابطة نهائي ولا يقبل الطعن عليه وفقا للائحة المسابقات التي وقعت عليها كل الأندية.