الزمالك يعلن جاهزيته للرد على المحكمة الرياضية بعدم تطبيق اللوائح فى أزمة مباراة القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 05:34 مساءً - يجهز نادى الزمالك عن طريق عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، بالتضامن مع أحد المحاميين السويسريين المختصين، الرد الذى سيتم ارساله إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن انسحاب الأهلى من مباراة القمة رقم 130، وذلك بعد شكوى بيراميدز المستعجلة.

ويجهز الزمالك الرد على المحكمة الرياضية بعدم تطبيق اللوائح على الأهلى بخصم 3 نقاط فى نهاية الموسم، مثلما حدث مع الزمالك فى الموسم الماضى، كما يستند الزمالك فى رده على قرار رابطة الأندية فى البداية والذى كان ينص على خصم 3 نقاط من المارد الأحمر فى نهاية الموسم، ثم تراجع عن القرار بداعى وجود ظرف قهرى.

كما يتضمن رد الزمالك على المحكمة الرياضية بإنه تم الاحتكام للجنة التظلمات إلا أن حكمها جاء بتأييد قرار رابطة الأندية بعدم خصم 3 نقاط من الأهلى دون الاستناد لنص اللائحة.

فى الوقت ذاته يُرسل اتحاد الكرة ، رده على خطاب المحكمة الرياضية الدولية بشأن أزمة مباراة القمة، ويتضمن رد اتحاد الكرة للمحكمة الرياضية حيثيات قرار لجنة التظلمات فى أزمة مباراة القمة، والذى صدر مؤخرا باعتماد قرارات رابطة الأندية بخصم 3 نقاط فقط من الأهلى وعدم خصم نقاط جديدة نهاية الموسم.

وأصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة محمد عبده صالح، وعضوية طارق النفراوي، محمود علاء الدين، سمير كمال، وكريم انور، 6 قرارات هامة بعد اجتماعها الأخير، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم ما يلي:التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.على رابطة الأندية مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها وبما لا يتعارض مع تلك اللوائح.مراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة لدرأ للشبهات.على جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة إعطاء الثقة المنظومة التحكيم المصرية حتى يتمكن أطرافها من التواجد في المحافل الدولية والقارية.مناشدة الاندية المكونة للمنظومة الرياضية اعلاء المصلحة الوطنية والعمل على بث روح التعاون والمحبة بينها مما يعود اثره على المنتخبات الوطنية.عدم جواز النظر في التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك، فيما بعد، عقب قرار مجلس إدارة الرابطة.

وألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء باعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.