نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- احذر النصب الإلكتروني.. "البريد المصري" يكشف خدعة الرسائل المزيفة ويحذر المواطنين من روابط احتيالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر البريد المصري بيانًا رسميًا حذّر فيه المواطنين من محاولات احتيال إلكترونية متزايدة، تتم عبر إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيفة، تُنسب زورًا إلى البريد المصري، وتطلب من المواطنين بياناتهم الشخصية أو البنكية، أو تطلب دفع رسوم شحن من خلال روابط غير رسمية.

رسائل مزيفة.. ونصب على المواطنين

وأكدت الهيئة، أن هذه الرسائل ليست صادرة عنها بأي شكل من الأشكال، وأنها تأتي من أرقام محلية ودولية، وتزعم أنها تطلب تحديث بيانات الحساب أو تسديد رسوم لشحنات معلقة، أو معالجة بيانات ناقصة.

وشدد البريد المصري على أنه لا يطلب من العملاء مطلقًا أي معلومات حساسة، مثل الرقم السري أو رموز OTP، أو أرقام البطاقات البنكية أو بيانات الهوية، عبر الرسائل أو الروابط المشبوهة. كما لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر وسائل الاتصال غير الرسمية.

دعوة لعدم التفاعل مع هذه الرسائل المشبوهة

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل المشبوهة، وعدم إدخال بياناتهم في أي صفحات إلكترونية غير موثوقة، والاقتصار في التعامل على الموقع الرسمي أو التطبيق الرسمي للبريد المصري فقط.

كما يمكن التحقق من الشحنات أو تقديم بلاغات عن محاولات الاحتيال من خلال الخط الساخن للبريد المصري (16789).

تحذيرات مرارًا وتكرارًا من البريد المصري

واختتم البريد المصري بيانه بالتأكيد على أنه سبق أن حذر من مثل هذه الحملات الاحتيالية، التي تتطور باستمرار في الشكل والأسلوب، حيث يحاول المحتالون تقليد الرسائل الرسمية مستخدمين شعارات وصياغات مشابهة لخداع الضحايا، وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في تطوير أنظمتها الأمنية، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الإلكترونية.