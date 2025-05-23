ضبط المدير المسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 04:33 مساءً -

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية ، وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون ، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط ( 2 أستوديو تصوير وتسجيل صوتى بكامل مكوناتهم – وحدة مونتاج كاملة التجهيز محمل عليها "أعمال مونتاج صوتية ، برامج حوارية يتم عرضها على مواقع التواصل الإجتماعى ، برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.