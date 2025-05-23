كل ماتريد معرفته عن مواجهة بيراميدز وصن داونز بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 04:33 مساءً - يستعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لمواجهة مصيرية أمام صن داونز فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام غدًا فى جنوب أفريقيا، وتعد تلك المباراة بمثابة الحلم للفريق السماوى الذى يمنى النفس فى تحقيق الفوز والتتويج بالأميرة السمراء لأول مرة فى تاريخه.

س: متى تقام مباراة الزمالك ومباراة الإياب؟

ج: تقام مباراة الذهاب بين بيراميدز وصن داونز، فى الرابعة من مساء غدً السبت على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، على أن تقام مباراة الاياب فى الثامنة مساء يوم الأحد، الموافق 1 فى الشهر المقبل على استاد الدفاع الجوى.

س: من هو طاقم الحكمام الذى سيدير مباراة الذهاب؟

ج: يدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

س: ومن هو طاقم الحكام الذى سيدير مباراة الإياب؟

ج: أما مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

س: ماهى أبرز الغيابات فى صفوف بيراميدز؟

ج: يغيب مصطفى فتحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن مباراة ذهاب فريقه أمام صن داونر، حيث يعانى اللاعب من شد في العضلة الأمامية تعرض لها قبل مواجهة البنك الأهلى فى الدورى، ويواصل اللاعب حاليًا الخضوع لبرنامج تأهيلى على أمل تجهيزه لمواجهة العودة أمام صنداونز فى القاهرة.

س: ماهى أخر استعدادات الفريق السماوى للمباراة؟

ج: يختتم فريقي الكرة الأول بنادى بيراميدز تدريباته في الثالثة عصر اليوم الجمعة على استاد لوفتس فيرسفيلد، الذي تقام عليه المباراة النهائية، وخاض بيراميدز أول تدريباته فى جنوب أفريقيا أمس الخميس، على ملعب جامعة توكس، حيث سيحصل اللاعبون على راحة فور الوصول مساء الأربعاء إلي جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.