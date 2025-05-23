الأهلي يجهّز ملف شامل للرد على شكوى بيراميدز بالمحكمة الرياضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 03:32 مساءً - إنتهى مسئولو النادي الأهلي من تجهيز ملف خاص سيتم تقديمه للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" خلال الساعات المقبلة للرد على شكوى نادي بيراميدز الخاص بمباراة القمة الشهيرة.

وقام مسئولو الأهلي أمس، الخميس، بتجهيز ملف شامل عن هذه الأزمة يتضمن جميع المراسلات والمُخاطبات التي تمت بين النادي وبين الجهات المختلفة بخصوص هذه الأزمة وتحديداً رابطة الأندية المحترفة وإتحاد الكرة المصري وفي المخاطبات التي يستند إليها الأهلي في عدم ذهابه لخوض مباراة القمة.

واستعان الأهلي خلال هذه الأزمة الأهلي بالمحامي الدولي عبد الله شحاته ، محكم المحكمة الرياضية الدولية السابق لتجهيز الرد المناسب والمُدعّم بالأدلة والأسانيد القوية التي تدعم موقف الأهلي ، ويمتلك عبد الله شحاتة خبرة قانونية طويلة في ملف الأزمات الرياضية الدولية وهو يشغل رئيس القسم القانوني في شركة الأهلي لكرة القدم .

وحسب تأكيدات مصادر مُطلعة في الأهلي ، فأن الملف الشامل الذي أعده مسئولو القلعة الحمراء يتضمن قرارات رابطة الأندية واللائحة التي تم تعديلها هذا الموسم بما يدعم موقف النادي، وأوضحت المصادر أن الأهلي لم يتطرق في الرد الخاص به لمسألة إعادة مباراة القمة.

وأرسل نادي بيراميدز شكوى مستعجلة للمحكمة الرياضية الدولية يتظلم خلالها من عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في أزمة القمة، والهدف منها هو الحصول على قرار من المحكمة الرياضة قبل نهاية الدوري يوم 28 مايو الجاري.

وأرسل النادي السماوي لائحة الرابطة مترجمة باللغة الإنجليزية، مؤكداً أن رابطة الأندية خالفت اللائحة بتقليص عقوبة دون تطبيق للوائح ، وأرسلت المحكمة الرياضية خطابا لاتحاد الكرة لمعرفة أسباب صدور قرارات لجنة التظلمات كما طلبت ردود من رابطة الأندية والأهلي والزمالك وبيراميدز بخصوص هذه الأزمة.