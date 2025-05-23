ضمن رؤية مصر 2030.. تفاصيل مشاركة جامعة العريش بالندوة التثقيفية المجمعة لجامعات أقليم القناة وسيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 03:32 مساءً - شهد الدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش، والمقدم محمد رفاعي مدير التربية العسكرية بالجامعة والمهندس محمد أبو حطب مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومشرفي رعاية الطلاب بجامعة العريش، ووفد ممثل لطلاب الجامعة، فعاليات الندوة التوعوية التثقيفية المجمعة الرابعة لشباب الجامعات المصرية، والتي استضافتها جامعة السويس بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وقال رئيس جامعة العريش أن مشاركة وفد الجامعة كان بمثابة تمثيل مشرف وتكريم لطلاب جامعة العريش المتميزين تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور اللواء دكتور اسامة عبد الحميد داود - قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والدكتور اشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والسادة رؤساء ونواب رؤساء الجامعات.

وأشار الدمرداش ، إلى أن الندوة التثقيفية نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات والمعاهد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة 9 جامعات مصرية، هي "جامعة السويس- جامعة قناة السويس- جامعة العريش- جامعة سيناء- جامعة بورسعيد- جامعة الجلالة- جامعة الزقازيق- جامعة مصر الدولية- جامعة الغردقة"، وذلك لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، والتوعية بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري.

وألقى اللواء سمير عبد الغني، المحاضر بالأكاديمية العسكرية، محاضرة بعنوان “الأمن القومي المصري في ظل التوترات الإقليمية”، كما ألقى الدكتور عصام الروبي، الداعية بالأزهر الشريف، كلمة تحدث فيها عن القيم الدينية في حب الوطن، مؤكدًا أن الدين يحث على حماية الأوطان وصون مقدراتها، مشددًا على أن الشباب هم عماد المستقبل، وأن غرس القيم النبيلة في نفوسهم واجب ديني ووطني.

كما ألقى اللواء أسامة داود - قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة أشار فيها إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع القوات المسلحة، في دعم البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية الهادفة لغرس روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، مشددًا على أهمية العلم والابتكار في بناء مستقبل مصر، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي ختام الندوة، تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين، وأبطال ذوي الهمم، واختُتمت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، في أجواء سادها الاعتزاز الوطني والتقدير للتضحيات.

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، أن هذه الفعاليات تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات المصرية، وتعد من أبرز الأدوات لمواجهة التحديات الفكرية التي تستهدف وعي الشباب، مؤكدًا ان هذه الفعاليات تعكس روح التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقوات المسلحة الباسلة، في سبيل إعداد أجيال مؤهلة وواعية قادرة على حماية الوطن والمشاركة في نهضته.

كما هنأ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش الطالبة أمنه خالد ابراهيم، بمناسبة تكريمها من قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.