المدير الفنى لريال مدريد يعلن رحيله

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 02:30 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، رحيل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء مشواره مع الفريق، الذي امتد لستة مواسم شهدت العديد من الإنجازات التاريخية.

وأعرب النادي الملكي عن بالغ امتنانه وتقديره لأنشيلوتي، واصفًا إياه بـ"أحد أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية". وجاء في البيان: "قاد كارلو أنشيلوتي فريقنا خلال واحدة من أنجح الفترات في تاريخنا الممتد على مدار 123 عامًا".

ويُعد أنشيلوتي أكثر مدرب تتويجًا في تاريخ ريال مدريد، حيث حقق 15 لقبًا، من بينها 3 كؤوس أوروبية (دوري أبطال أوروبا)، و3 كؤوس عالمية للأندية، و3 كؤوس سوبر أوروبية، بالإضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، ولقبين في كأس السوبر الإسباني.

وقال رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، في تصريح رسمي: "كارلو أنشيلوتي أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من عائلة ريال مدريد العظيمة، نحن فخورون بمدرب ساعدنا على تحقيق كل هذا النجاح، ومثّل قيم نادينا على أكمل وجه".

ومن المقرر أن تشهد مباراة الغد على ملعب سانتياجو برنابيو تكريمًا خاصًا للمدرب الإيطالي في آخر ظهور له كمدير فني للفريق الأبيض.

وختم النادي بيانه بتمنياته لأنشيلوتي وعائلته بالتوفيق في المرحلة المقبلة من حياتهم المهنية والشخصية.