نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ11 مدينة و160 قرية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لجميع مدن وقرى المحافظة والتي تشمل 11 مدينة و160 قرية وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتنظيم النمو السكاني والعمراني.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلي لعدد 9 مدن وهي "كرداسة، العياط، منشأة القناطر، أوسيم، الحوامدية، البدرشين، أطفيح، الصف، وأبو النمرس " بالإضافة إلى 159 قرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما إنه جاري تحديث الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة لعدد ٨٣ قرية وهي قري مراكز " العياط، البدرشين، الحوامدية، منشاة القناطر".

كما تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتحديث باقي قري مراكز المحافظة " ابو النمرس، الصف، أطفيح، كرداسة، أوسيم، الواحات البحرية " " بعدد ٧٦ قرية.

وأوضح المحافظ أنه جارٍ الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة الجيزة ومدينة الباويطي بالواحات البحرية، إلى جانب قرية العقباوي التابعة لمركز منشأة القناطر، وذلك لضمان توافق تلك المخططات مع متطلبات التنمية وخدمة المواطنين.

أكد محافظ الجيزة أن اعتماد المخططات الاستراتيجية التفصيلية والأحوزة العمرانية يأتي في إطار جهود الدولة في تنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط والتنمية العمرانية مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تحظى برعاية واهتمام بالغ من القيادة السياسية لما لها من أهمية في توفير حياة أفضل للمواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ المخططات وفقًا للمعايير والأسس المعتمدة مشددًا على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المخططات التفصيلية كل فيما يخصه.