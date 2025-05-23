وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى باريس لبحث القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 12:36 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة 23 مايو إلى باريس للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية أعضاء في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الفرنسى لتبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية وسبل التعامل مع الوضع الإنسانى في قطاع غزة وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين.

ومن جهة أخرى ، أشاد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بالتطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.