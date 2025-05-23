أسئلة فى مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة.. اعرف خطوات الإجابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 مايو 2025 12:36 مساءً - بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات العام الدراسي 2024/2025 لطلاب الثانوية العامة، وتقدم "صوت الأمة" تدريبات وأسئلة ونماذج استرشادية للامتحانات، لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهج الدراسية بشكل مبسط والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وخطوات والحل النموذجية.

وفيما يلي 10 أسئلة في مادة الكيمياء بنظام (الاختيار من متعدد)، وإجاباتها، يستطيع طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) الاطلاع عليها أثناء مراجعة المادة والتدريب على أسئلة الامتحانات للحصول على درجات التفوق والنجاح.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة الامتحانات موزعة على المنهج الدراسى لكل مادة حسب الوزن النسبى للمواصفة الامتحانية، وبما يتوافق مع كل مادة دراسية، موضحة أن الأسئلة تخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب.

وشددت الوزارة على أنه تتضمن الكراسة الامتحانية باختبارات الثانوية العامة الأسئلة الاختيارية وتمثل 85% من كل مادة و15% أسئلة مقالية، مضيفة أن الأسئلة الاختيارية يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت، حيث يقوم الطالب بتظليل الدائرة الصحيحة فقط التى تدل على الإجابة الصحيحة لكل سؤال، أما الأسئلة المقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة مخصصة لها ويكتب الطالب بأسلوبه العلمى الصحيح وليست شرطا أن تكون الإجابة نموذجية طالما كانت صحيحة والنتيجة النهائية للإجابة صحيحة ومتفقة مع نموذج الإجابة.