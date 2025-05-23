نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى باريس لبحث القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ٢٣ مايو، إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الفرنسي.

ويأتي ذلك الاجتماع لتبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية وسبل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين.