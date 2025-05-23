نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى المستشار الجليل عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، في وفاة شقيقه السيد/ عادل منصور، الذي انتقل إلى جوار ربه.

كما يتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحمه رحمة واسعة، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وينزله منازل الأبرار، ويرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان.

﴿إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ﴾.