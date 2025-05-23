نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتي الجمهورية يعزي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق في وفاة شقيقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمزيد من الرضا بقضاء الله، ينعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، السيد، عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، وإذ يرفع المفتي أصدق مشاعر العزاء إلى سيادة المستشار عدلي منصور وأسرته الكريمة، فإنه يسأل الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يربط على قلوب محبيه بالصبر والرضا والسكينة، رحم الله الفقيد رحمةً واسعة، "وإنا لله وإنا إليه راجعون"