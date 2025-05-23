نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات قصوى بالكنترولات.. التعليم تُجهّز بطاقات جلوس طلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت لجان النظام والمراقبة بكنترولات امتحانات الثانوية العامة حالة الطوارئ القصوى، وذلك في إطار التحضيرات الجارية داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادًا لطباعة وتوزيع بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، تمهيدًا لانطلاق الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو المقبل، والتي ستستمر حتى 10 يوليو بجميع محافظات الجمهورية.

وفي ذات السياق، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن العمل جارٍ على قدم وساق داخل الكنترولات للانتهاء من طباعة بطاقات أرقام الجلوس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن البطاقات ستُسلّم للطلاب عبر مدارسهم، مع إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة، باستخدام كود الطالب وكلمة السر الخاصة به فور تفعيل الخدمة رسميًا.

وتتضمن بطاقات أرقام الجلوس بيانات تفصيلية تشمل اسم الطالب، رقم الجلوس، اللجنة الامتحانية، رقم الجلوس الفرعي داخل اللجنة، وخريطة توضيحية لموقع اللجنة، وذلك في محاولة لتسهيل وصول الطلاب إلى لجانهم وتقليل التكدسات أمام المدارس ومقار اللجان.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بضرورة مراجعة كشوف الطلاب بدقة، ومطابقتها مع قاعدة البيانات المركزية، لضمان صحة البيانات وخلوها من الأخطاء قبل البدء في الطباعة، حرصًا على انسيابية العملية الامتحانية دون معوقات.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الوزارة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة، التي تُعد الحدث التعليمي الأهم سنويًا، بمشاركة نحو 750 ألف طالب وطالبة موزعين على آلاف اللجان الامتحانية بمختلف أنحاء الجمهورية.