السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في أزمة «البنزين المغشوش» ويشدد على عدم تكرارها

أحمد جودة - القاهرة - اجتماع رئاسي لبحث أزمة البنزين المغشوش

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 22 مايو 2025، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة أزمة البنزين المغشوش التي ظهرت مؤخرًا في بعض محطات الوقود بأنحاء الجمهورية.

توجيهات صارمة بمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار الأزم

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها فور ظهور المشكلة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بكل حزم مع الواقعة، وقد بدأت التحقيقات لمعرفة المتسببين وتوقيع العقوبات القانونية والإدارية اللازمة ضدهم.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة بشكل صارم، وعدم التهاون في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، لما لها من تأثير بالغ على المواطنين، وسلامة السيارات، وثقة الشعب في الخدمات المقدمة من الدولة.

أزمة البنزين المغشوش

بعض المحافظات خلال الأيام الماضية ظهور شكاوى متكررة من المواطنين بشأن تضرر سياراتهم بسبب استخدام بنزين يشتبه في غشه أو عدم مطابقته للمواصفات القياسية. وتكررت أعطال المحركات، ما دفع عددًا من أصحاب السيارات لتقديم بلاغات رسمية، وعلى الفور بدأت أجهزة وزارة البترول والجهات الرقابية فحص عينات من محطات الوقود، وتم رصد بعض المخالفات في عدد من المحطات، يجري التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بالإضرار بالمواطن تحت أي ظرف.