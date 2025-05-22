نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تزيل أدوارًا مخالفة بعقارات كعبيش في الهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في التصدي لمخالفات البناء وإزالتها، مؤكدًا على توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة رصد أي مخالفات في مهدها، والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بإزالة أدوار مخالفة بعدد من العقارات المصطفي المتفرع من كعبيش، بالقطاع الشمالي بحي الهرم.

وقد تمت الإزالة بحضور المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وتحت إشراف مصطفى عبد العليم، نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي.

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