نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ رأس الحكمة تقترب من الانطلاق: الحكومة تتابع خطوات التنفيذ وتوفير التعويضات والخدمات للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وعلى رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

مشروع استراتيجي لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل



أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا المشروع القومي، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة محورية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية السياحة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد.

التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال



أوضح مدبولي أهمية التنسيق المستمر مع الشريك الإماراتي لضمان تنفيذ المشروع بمراحله المختلفة، مشددًا على التزام الحكومة بتسليم الأرض المطلوبة وضمان انطلاق الأعمال على الأرض دون تأخير.

صرف التعويضات وتوفير الأراضي البديلة في مدينة شمس الحكمة



وجّه رئيس الوزراء بمتابعة صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المتأثرين بالمشروع، مع توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة شمس الحكمة، وتوفير كافة الخدمات الأساسية في المدينة الجديدة.

وزير الصناعة والنقل: تقدم في الأعمال وتنسيق دائم مع الجانب الإماراتي



استعرض الفريق مهندس كامل الوزير ما تم من تنسيق مع الجانب الإماراتي بشأن المرحلة الأولى من المشروع، مشيرًا إلى تطور الأعمال الجارية على الأرض، والتقدم في إجراءات صرف التعويضات وتسكين المواطنين بمنطقة شمس الحكمة.

وزير الإسكان: تقدم ملحوظ في البنية التحتية بمدينة شمس الحكمة



أشار المهندس شريف الشربيني إلى جهود وزارة الإسكان في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية بمدينة شمس الحكمة، لافتًا إلى بدء تنفيذ الطرق، ومدرسة، وأعمال المرافق الأخرى.

محافظة مطروح: استمرار تطوير المناطق وتخصيص الأراضي للخدمات



استعرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ما تم إنجازه في أعمال التطوير بالمحافظة، إلى جانب توفير الخدمات في منطقة شمس الحكمة، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية متكاملة.

المركز الوطني والمساحة: تخصيص الأراضي لمشروعات التنمية



قدم اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة، عرضًا حول الموقف الحالي للأراضي المخصصة للمشروعات المختلفة ضمن خطة تطوير المدينة.

رئيس الوزراء يوجه بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات



اختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية توفير الموارد المطلوبة لتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بالمحافظة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتحسين جودة حياة المواطنين.