تعرف على موعد قرعة كأس العرب 2025 في قطر بمشاركة منتخب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 مايو 2025 07:29 مساءً - يترقب الشارع الرياضي المصري قرعة كأس العرب، المقرر اجرائها الأسبوع المقبل في قطر، بمشاركة منتخب مصر الذى تقرر تشكيل جهاز فني خاص لقيادته يتولاه حلمي طولان عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة.

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب يوم الأحد 25 مايو المقبل لإجراء قرعة كأس العرب 2025، وذلك في فندق رافلز بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور ممثلي المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة.

ويشهد الحدث أيضا حضور ممثلين عن 48 منتخبًا من المشاركين في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، التي تُقام أيضًا في قطر في الفترة ذاتها.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية الأسماء التالية، حلمي طولان: مديرًا فنيًا، أحمد حسن: مديرًا للمنتخب، ممدوح المحمدي: مدربًا عامًا، محمد نور مدربا عامًا، عصام الحضري: مدربًا لحراس المرمى.

وتُقام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، 9 منهم تأهلوا مباشرة وفق تصنيف "فيفا"، من بينهم الجزائر (حامل اللقب) وقطر (الدولة المستضيفة)، فيما ستتأهل 7 منتخبات عبر التصفيات في نوفمبر المقبل.