رئيس المخابرات يلتقي عقيلة صالح ويؤكد دعم مصر للحل الليبي الليبي التوافقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 مايو 2025 06:32 مساءً - التقى السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي..

وخلال اللقاء.. أكد رئيس المخابرات العامة دعم مصر للحل الليبي الليبى التوافقي، والحد من التدخلات الخارجية وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

من جانبه.. اكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عمق العلاقات المصرية الليبية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين .. وشدد على دور مصر في حلحلة الأزمة الليبية وحرصها على تحقيق الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين..

واعرب صالح عن تطلع الشعب الليبي لدفع العملية السياسية وبما يساهم في استقرار الاوضاع على الساحة الليبية..

واشاد رئيس مجلس النواب الليبي بما قامت به مصر من إنجازات في مجال البنية التحتية والعديد من المشروعات الضخمة، مؤكدا على ضرورة التعاون بين البلدين في القطاعات التنموية..