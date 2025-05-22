البيئة تنظم فعالية بيئية تشاركية بمدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 150 فردًا

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على التنوع البيولوجى وحماية البيئة البحرية، نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"، فعاليات بيئية تشاركية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومحافظة جنوب سيناء، وحملة“EcoEgyptExperiences”، بتمويل من مرفق البيئه العالمي GEF إلى جانب عدد من الشركاء المحليين والدوليين.

وقد شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 150 فردًا من طلاب الجامعات والمدارس، ومتطوعين، والقطاع الخاص وممثلي أكثر من 30 جهة سياحية من القطاع الخاص.

وتضمنت الفعاليات تنظيم جولة تعليمية لطلبة المدارس والجامعات باستخدام حافلات تعمل بالطاقة الكهربائية، وعمل زيارة ميدانية لقرية الغرقانة والجمعية الأهلية المحلية، كما تم تنظيم جلسة حوار وتبادل ثقافي مع الأهالي، وتنظيم ألعاب بيئية وفقرات تفاعلية بقيادة فريق Banlastic Egypt، ومسار مشي بيئي في الطبيعة.

كما شهدت الفعاليات تنظيم حملة تنظيف كبرى برية وبحرية في منطقة قزق شرم الشيخ، بمشاركة مجموعة من مراكز الغوص والفنادق والطلبه من المدارس والجامعات والمجتمع المدني، وإقامة ورش عمل لإعادة تدوير المخلفات.

هذا وتهدف المبادرة إلى تعزيز دمج العمل البيئي بالمشاركة المجتمعية، وتوسيع نطاق الوعي البيئي، وتشجيع التفاعل بين مختلف فئات المجتمع، من طلاب ومتطوعين ومؤسسات، من أجل حماية البيئات الساحلية والبحرية، وتعزيز ممارسات الاستدامة، حيث تُعد المبادرة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين التعليم، والتراث، والثقافة، والعمل البيئي، في تجربة ملهمة تعزز من روح المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه البيئة.