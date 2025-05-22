نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقى مع مجلس حلف الشمال الأطلسى "الناتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع مجلس حلف الشمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الخميس، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بروكسل، حيث ألقى سيادته كلمة أمام أعضاء المجلس بحضور نائبة سكرتير عام الحلف.

أكد الوزير عبد العاطى خلال كلمته على التطلع للاستمرار فى تعزيز التعاون المشترك بين مصر والحلف، وأشاد بالتعاون القائم بين الحلف مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والذي يعد نموذجًا فى دعم جهود تسوية النزاعات وإحلال السلم والأمن.

وأعرب وزير الخارجية، عن التطلع لتعزيز التعاون في إطار ثلاثي في إفريقيا لمواجهة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة.

وأطلع الوزير عبد العاطى المجلس على الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة توقف اسرائيل عن انتهاكاتها الفادحة بحق المدنيين في قطاع غزة، رافضا بشكل كامل سياسة التجويع والعقاب الجماعى التى نتج عنها كارثة إنسانية غير مسبوقة فى غزة، مؤكدًا على موقف مصر الثابت والرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

على صعيد أخر، أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، مؤكدا على أهمية أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة، وضرورة تدشين عملية سياسية تضم كافة مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

كما استعرض ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزًا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية، وضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية، مشددًا على ضرورة حل الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.