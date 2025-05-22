نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقفة احتجاجية لصحفيي جريدة العمال ضد الاتحاد ورئيس التحرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم صحفيو جريدة العمال، التابعة لاتحاد عمال مصر، وقفة احتجاجية ضد قرارات اتحاد العمال ورئيس التحرير.

وقال الزملاء إن هذا بسبب عدم تطبيق الزيادة الـ30% علي صحفيين الجريدة عامة فيما قام رئيس التحرير بتطبيقها علي نفسه وعدد من معاونيه فقط.

وقال الصحفيون: “كما تم اضطهاط باقي الزملاء الصحفيين بجريدة العمال والتعنت معهم بعدم تطبيق تلك الزيادة، وهذا في الوقت الذي يعاني منه اغلب الصحفيين من ارتفاع الأسعار التي تأكل مرتباتهم ولا تكفيهم باقي الشهر، كما تم خصم 1000ج من 5 من الزملاء الصحفيين دون وجه حق رغم قيامهم بواجباتهم الوظيفية ولم يتم الإخلال بها، ودون إبداء أي أسباب”.

وأضافا: “كما يعاني الصحفيين من المعاملة السيئة التي يقوم بها رئيس تحرير جريدة العمال ضد عدد منهم، فيما يقوم بمحاباة معاونيه والاغداق عليهم بالمكافئات حتي يقفوا معه ضد زملائهم”.

وطالب صحفيين العمال بتدخل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والجهات المسؤلة بالدولة لإعادة حقوقهم المسلوبة.