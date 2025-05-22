تفاصيل استشهاد الشقيق الأكبر ليحيى السنوار فى غارة إسرائيلية على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 مايو 2025 05:35 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد زكريا السنوار، شقيق قائد حركة حماس السابق يحيى السنوار، قبل أيام، حيث استشهد زكريا السنوار برفقة أبنائه فى قصف إسرائيلى استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويعمل السنوار أستاذا للتاريخ الحديث والمعاصر بالجامعة الإسلامية فى غزة، ويأتى هذا بعد أنباء عن استشهاد محمد السنوار شقيق زكريا السنوار، وكذلك شقيق قائد حركة حماس السابق يحيى السنوار.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر أمنية قولها، إنها لا علم لها بالتقارير التى تحدثت عن العثور على جثة، محمد السنوار، وقادة آخرين من حماس بعد غارات على المستشفى الأوروبى فى خان يونس.

وأضافت المصادر: "ما زلنا نفحص نتائج الغارة قبل الإعلان الرسمي".

وألمح وزير الدفاع الإسرائيلى، يسرائيل كاتس، السبت، إلى مقتل القيادى محمد السنوار، الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، والذى قتل فى غزة أكتوبر الماضي.

