نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القاهرة تستعد لعيد الأضحى بمعارض لحوم وأضاحي و"شوادر" بأسعار مخفضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير اللحوم الطازجة والأضاحي والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبالتنسيق مع عدد من أحياء العاصمة.

معارض لحوم وسلع غذائية في أحياء القاهرة

بدأت محافظة القاهرة تجهيز عدد من معارض اللحوم والسلع الغذائية في عدة مناطق حيوية، حيث تم افتتاح معرض في حي مصر الجديدة بميدان الجامع داخل دار مناسبات مسجد جمال الدين الأفغاني، لتوفير اللحوم والسلع الأساسية للمواطنين.

كما تم الإعلان عن إقامة معرض آخر في منطقة منشية البكري، وافتتاح معرض "أهلًا بالعيد" بأرض مصر للألبان في شارع السواح بميدان السواح في حي الأميرية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال موسم العيد.

شوادر لبيع الأضاحي الحية بالتعاون مع وزارة التموين

تتوسع وزارة التموين في توفير الأضاحي والخراف الحية عبر إقامة "شوادر" مخصصة للبيع المباشر للمواطنين، وتتم هذه الخطوة بالتعاون مع محافظة القاهرة لتقديم لحوم ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

وتشمل نقاط البيع عددًا من المواقع الاستراتيجية في العاصمة، مثل:

مجزر البساتين

مجمع الألفي بوسط البلد

شارع أسوان بمصر الجديدة

مول الطيران بمدينة نصر

وتهدف هذه المعارض إلى توفير خيارات متعددة للأضاحي للمواطنين، مع ضمان الجودة ومراعاة البعد الاجتماعي.

المجمعات الاستهلاكية تطرح كميات ضخمة من اللحوم

في إطار دعم السوق وتخفيف الضغط على الأسعار، بدأت فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، بأسعار تقل كثيرًا عن أسعار السوق الحرة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة الوزارة لضبط الأسواق خلال موسم عيد الأضحى، وضمان توافر اللحوم بكميات مناسبة مع الحفاظ على الأسعار في متناول المواطن البسيط.