نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة.

وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.

حوافز جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار

وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك:

تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج.

تبني نظام التخليص المسبق.

تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع.

تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر.

إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل.

الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال

وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك:

تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.

إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين.

تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.

السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023.

هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعات

من جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين.

أبرز هذه الحوافز تشمل:

سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد.

إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات.

زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا.

تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار.

توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء.

تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دولية

وفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل: