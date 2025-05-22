نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأزهر يندد بالحصار الإسرائيلي على غزة ويدعو لفتح المعابر الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الحصار يُفاقم معاناة المدنيين الأبرياء ويشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأكد الأزهر أن الوضع في غزة أصبح غير قابل للتحمل مع تصاعد المعاناة الإنسانية في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من صعوبة حياة السكان في القطاع.

النداء العاجل للمجتمع الدولي

في بيان له، طالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية اللازمة لإغاثة المتضررين.

كما شدد الأزهر على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من قبل الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية لضمان وصول المعونات الغذائية والطبية والضرورية لسكان غزة الذين يعانون من نقص حاد في الموارد الأساسية.

الأزهر يصف الاعتداء على الوفد الدبلوماسي بجرائم الحرب

علاوة على ذلك، أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الذي تعرض له وفد دبلوماسي ضم أكثر من 25 سفيرًا من الدول العربية والأوروبية أثناء زيارتهم الميدانية إلى محافظة جنين في الضفة الغربية.

واعتبر الأزهر أن الاعتداء على هذا الوفد يعد جريمة حرب تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الملطخ بالتاريخ الدموي.

وأكد الأزهر أن هذا الهجوم هو استمرار للسياسات العدوانية التي ينتهجها الاحتلال ضد كل من يعارض ممارساته، ويجب على المجتمع الدولي إدانته واتخاذ موقف حاسم ضد هذه الأفعال.

الأزهر يدعو لتحقيق دولي شامل في الجرائم الإسرائيلية

وفي ختام بيانه، دعا الأزهر الشريف إلى ضرورة فتح تحقيق دولي شامل ومستقل في جميع الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك جرائم الحرب والاعتداءات على حقوق الإنسان.

وأكد الأزهر على أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق لأصحابها.